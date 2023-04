Sprawdź, co się działo między "Star Wars Jedi: Upadły Zakon" a nowym "Ocalałym"

Mimo to młody Jedi zachowywał kamienną twarz, a chociaż użył swoich zdolności, by zbadać przyszłość Fret, nie powiedział o tym Merrin. Czekał, aż sytuacja się rozwinie. Ekipa przy tym nie była zbyt zgodna co do dalszego planu działania; Cere zaczęła myśleć o tym, że dobrze byłoby zacząć zbierać artefakty Jedi dla przyszłych pokoleń, podczas gdy Greez wolałby zignorować nową misję, odstawić Fret do najbliższego portu i uciec, gdzie pieprz rośnie.