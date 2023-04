Twórca "Watchmenów", "Zagubionych" i "Pozostawionych" ma dla nas nowy serial. Jest fenomenalny!

Jasne - to nie tak, że Damon Lindelof ma na koncie same spektakularne scenariusze, nie można jednak zaprzeczyć, że stworzone przez niego seriale to pozycje wyjątkowe. Ba, w moim przekonaniu serialowi "Watchmeni" biją na łeb filmową adaptację Zacka Snydera, a "Pozostawieni" to jedna z najwybitniejszych współczesnych produkcji telewizyjnych.



Moje oczekiwanie na nowe projekty twórcy siłą rzeczy wypełnione jest zatem wiarą w to, że i tym razem zaoferuje nam coś przynajmniej unikalnego, godnego uwagi i dyskusji. Napisałbym, że "wiara czyni cuda", ale to nie ona - to Lindelof, zdolny artysta, który raz jeszcze sprezentował nam świetny serial, współtworząc tytuł z Tarą Hernandez (autorka odcinków "Teorii wielkiego podrywu" czy "Młodego Sheldona").