Nowy serial HBO Max opowiada o prawdziwej zbrodni sprzed lat. Nie tak miało być

Po krwawym otwarciu gładko przechodzimy do trzygodzinnego rodzinnego dramatu. Później ciężar tonacji stopniowo się zwiększa, by pod koniec stać się dramatem intensywnym, mrocznym i niepokojącym. Twórcy świetnie budują atmosferę i sprawnie prowadzą aktorów. "Miłość i śmierć" jest też - co uważam za zaletę - tytułem bardziej powściągliwym (znaczy się: nie forsuje sensacji) i empatycznym, niż opowiadający tę samą historię serial od Hulu ("Candy" z 2022 roku).



Telewizja dobrze zna opowieści o desperacji gospodyń domowych z przedmieść - "Miłość i śmierć" robi jednak coś interesującego i pochyla się nad ich marzeniami i potrzebami. Nasza bohaterka nie prosi o wiele, nie chce sławy czy fortuny, a odrobiny przyjemności, towarzystwa, uwagi najbliższego jej mężczyzny. Niestety, choć tytuł początkowo obiecuje znacznie więcej w kwestii badania pierwotnych przyczyn i motywacji, ostatecznie zaledwie się po nich prześlizguje. Jasne, nie zabrakło kontekstów bezpośrednio wyjaśniających tragedię, ale to wciąż zbyt mało. Twórcy zrezygnowali z próby pochylenia się nad istotą problemu, zrozumieniem genezy, źródeł, kształtujących się latami mechanizmów.