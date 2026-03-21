Wśród nowości HBO Max same bangery. Co warto obejrzeć w weekend?

Plany na weekend właśnie się wyklarowały. W bibliotece HBO Max pojawiło się sporo świetnych nowości, które z pewnością umilą dwa dni wolnego subskrybentom serwisu. Oferta platformy powiększyła się nie tylko o filmowe hity, ale również nowości, na które warto rzucić okiem. Oto TOP 5 tytułów na weekend.

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5

Lady

Tytuł serialu: Lady

Lady Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Debbie O'Malley, Lee Haven Jones

Debbie O'Malley, Lee Haven Jones Obsada: Mia McKenna-Bruce, Natalie Dormer, Claire Skinner, Daniel Ryan

Serial "Lady" to nowość w bibliotece HBO Max. Oparta na faktach produkcja koncentruje się na historii Jane Andrews, byłej garderobianej Sary, księżnej Yorku, która w 2001 roku została skazana za morderstwo swojego chłopaka, Thomasa Cressmana. Premierowy odcinek jest już dostępny w serwsie, a kolejne będą emitowane co tydzień w środę.

Ja, Rosiński

Tytuł filmu: Ja, Rosiński

Ja, Rosiński Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 26m

1h 26m Reżyseria: Piotr Kielar

Piotr Kielar Obsada: Grzegorz Rosiński

Bohaterem filmu "Ja, Rosiński" jest Grzegorz Rosiński, słynny polski twórca i autor rysunków do serii "Thorgal". Produkcja skupia się na tym okresie życia artysty, gdy ten zamierza przejść na emeryturę. Wciąż jednak chce skończyć strony komiksowe "Thorgala", dzięki czemu widzowie mogą obserwować Rosińskiego w trakcie jego procesu twórczego. To świetna propozycja na weekend dla fanów komiksów.

The Order: Ciche braterstwo

Tytuł filmu: The Order: Ciche braterstwo (The Order)

The Order: Ciche braterstwo (The Order) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 54m

1h 54m Reżyseria: Justin Kurzel

Justin Kurzel Obsada: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett

Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett Ocena IMDb: 6.8/10

"The Order: Ciche braterstwo" to natomiast coś dla fanów trzymających w napięciu thrillerów. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film koncentruje się na Terrym Husku, wytrawnym agencie FBI, który odkrywa krajowy spisek terrorystyczny dążący do obalenia rządu federalnego. W rolę główną wcielił się Jude Law.

Zaginiona dziewczyna

Tytuł filmu: Zaginiona dziewczyna (Gone Girl)

Zaginiona dziewczyna (Gone Girl) Rok produkcji: 2014

2014 Czas trwania: 2h 29m

2h 29m Reżyseria: David Fincher

David Fincher Obsada: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry

Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry Ocena IMDb: 8.1/10

Film, który warto znać i co jakiś czas sobie odświeżać? Z pewnością będzie to "Zaginiona dziewczyna". Thriller w reżyserii Davida Finchera to ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Produkcja skupia się na młodej kobiecie, która znika bez śladu na dzień przed piątą rocznicą ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na jej męża. Ten postanawia rozwiązać zagadkę zniknięcia żony, by udowodnić, że jest niewinny.

Apollo 13

Tytuł filmu: Apollo 13

Apollo 13 Rok produkcji: 1995

1995 Czas trwania: 2h 20m

2h 20m Reżyseria: Ron Howard

Ron Howard Obsada: Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise

Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise Ocena IMDb: 7.7/10

Nowością w HBO Max, na którą warto zwrócić uwagę, jest film "Apollo 13". Koncentruje się on na prawdziwej historii misji statku kosmicznego Apollo 13, na którym znajdują się astronauci Lovell, Haise i Swigert. Akcja rozgrywa się w 1970 roku, czyli w momencie gdy Amerykanie wylądowali już na Księżycu, dlatego społeczeństwo nie jest zainteresowane tym rutynowym lotem. Wszystko zmienia się, gdy na statku dochodzi do wybuchu.

Anna Bortniak 21.03.2026 07:50

