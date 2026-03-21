Wśród nowości HBO Max same bangery. Co warto obejrzeć w weekend?

W HBO Max trwa wiosenne szaleństwo - nowości w serwisie są szalone. Co warto obejrzeć? Podpowiadamy.

Anna Bortniak
hbo max co obejrzec w weekend nowosci lady zaginiona dziewczyna
Plany na weekend właśnie się wyklarowały. W bibliotece HBO Max pojawiło się sporo świetnych nowości, które z pewnością umilą dwa dni wolnego subskrybentom serwisu. Oferta platformy powiększyła się nie tylko o filmowe hity, ale również nowości, na które warto rzucić okiem. Oto TOP 5 tytułów na weekend.

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5

Lady

  • Tytuł serialu: Lady
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Debbie O'Malley, Lee Haven Jones
  • Obsada: Mia McKenna-Bruce, Natalie Dormer, Claire Skinner, Daniel Ryan

Serial "Lady" to nowość w bibliotece HBO Max. Oparta na faktach produkcja koncentruje się na historii Jane Andrews, byłej garderobianej Sary, księżnej Yorku, która w 2001 roku została skazana za morderstwo swojego chłopaka, Thomasa Cressmana. Premierowy odcinek jest już dostępny w serwsie, a kolejne będą emitowane co tydzień w środę.

Ja, Rosiński

  • Tytuł filmu: Ja, Rosiński
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 26m
  • Reżyseria: Piotr Kielar
  • Obsada: Grzegorz Rosiński

Bohaterem filmu "Ja, Rosiński" jest Grzegorz Rosiński, słynny polski twórca i autor rysunków do serii "Thorgal". Produkcja skupia się na tym okresie życia artysty, gdy ten zamierza przejść na emeryturę. Wciąż jednak chce skończyć strony komiksowe "Thorgala", dzięki czemu widzowie mogą obserwować Rosińskiego w trakcie jego procesu twórczego. To świetna propozycja na weekend dla fanów komiksów.

The Order: Ciche braterstwo

  • Tytuł filmu: The Order: Ciche braterstwo (The Order)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 54m
  • Reżyseria: Justin Kurzel
  • Obsada: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett
  • Ocena IMDb: 6.8/10

"The Order: Ciche braterstwo" to natomiast coś dla fanów trzymających w napięciu thrillerów. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film koncentruje się na Terrym Husku, wytrawnym agencie FBI, który odkrywa krajowy spisek terrorystyczny dążący do obalenia rządu federalnego. W rolę główną wcielił się Jude Law.

Zaginiona dziewczyna

  • Tytuł filmu: Zaginiona dziewczyna (Gone Girl)
  • Rok produkcji: 2014
  • Czas trwania: 2h 29m
  • Reżyseria: David Fincher
  • Obsada: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry
  • Ocena IMDb: 8.1/10

Film, który warto znać i co jakiś czas sobie odświeżać? Z pewnością będzie to "Zaginiona dziewczyna". Thriller w reżyserii Davida Finchera to ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Produkcja skupia się na młodej kobiecie, która znika bez śladu na dzień przed piątą rocznicą ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na jej męża. Ten postanawia rozwiązać zagadkę zniknięcia żony, by udowodnić, że jest niewinny.

Apollo 13

  • Tytuł filmu: Apollo 13
  • Rok produkcji: 1995
  • Czas trwania: 2h 20m
  • Reżyseria: Ron Howard
  • Obsada: Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise
  • Ocena IMDb: 7.7/10

Nowością w HBO Max, na którą warto zwrócić uwagę, jest film "Apollo 13". Koncentruje się on na prawdziwej historii misji statku kosmicznego Apollo 13, na którym znajdują się astronauci Lovell, Haise i Swigert. Akcja rozgrywa się w 1970 roku, czyli w momencie gdy Amerykanie wylądowali już na Księżycu, dlatego społeczeństwo nie jest zainteresowane tym rutynowym lotem. Wszystko zmienia się, gdy na statku dochodzi do wybuchu.

Anna Bortniak
21.03.2026 07:50
Tagi: apollo 13Grzegorz RosińskiHBO Maxnowościthe orderzaginiona dziewczyna
