Pytanie dnia: jak wiele kebabów zjadł Książulo? Wynik jest szalony

Za pierwszym razem, czyli około 2 lata temu, chciał sprawdzić, czy najgorzej oceniany kebab jest rzeczywiście taki najgorszy. Tym razem jednak najpopularniejszego obecnie jedzeniowego youtubera przyciągnęła nazwa - "Książulu Kebab". No i tutaj już nie ma mowy o przypadku, choć twórca zapewniał, że jest to dla niego raczej zabawna sytuacja. Podkreślił jednak, że nie chce, by ktokolwiek naciął się na, niezbyt smaczne swoją drogą, miejsce, myśląc, że jest to jego knajpa.