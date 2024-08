Sprytni widzowie oszukują restauracje metodą na Książula, żeby otrzymać lepsze dania

"Dołączam wam tu screena, bo niesamowicie zaskoczyła mnie pomysłowość. Po części można powiedzieć, że wasza w sumie. Ktoś zamawia pizzę, powołuje się na mnie, że to niby jestem ja i niby będzie ta pizza (...) sprawdzana na filmie. Prawdopodobnie po to, żeby dostać, nie wiem, no, więcej sera na przykład" - spekulował i rozwiał wszelkie wątpliwości: "Jakby co, to nie ja, ale pomysłowość powiedzmy, że na plus".