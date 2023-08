Oglądajcie VOD póki was stać, bo tak szybko drożeje. Cena Playera w górę

Serwisy streamingowe - podobnie jak inne usługi w tych czasach - regularnie drożeją. Aktualizacje cen wprowadzają tanie lub darmowe opcje z reklamami, jednocześnie podnosząc opłaty za inne oferty. Teraz przyszedł czas na Playera, a konkretnie na pakiet bez reklam z Canal+.



Jeszcze półtora roku temu płaciliśmy za niego 45 zł. Następnie cena wzrosła do 64 zł, a teraz o kolejne 5 - w efekcie, by opłacić tę subskrypcję, musimy przeznaczać na nią już prawie 70 zł co miesiąc. Nie da się ukryć: to już całkiem sporo.



TVN Warner Bros. Discovery w żaden sposób nie skomentowało przyczyn, w przeciwieństwie do konkurencji. Poprzednim razem wyjaśnili podwyżkę kwestią niezmiennie i dynamicznie rozrastającej się biblioteki tytułów pod marką Player Original.



