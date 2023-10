Ten film akcji z gwiazdą "Domu z papieru" podbija Amazona. Nie róbcie sobie tego

Obraz nie potrafi też wykorzystać nielicznych ciekawych pomysłów, jak choćby kojarzącej się z "Incepcją" zdolności głównego bohatera. Ian używa swojej mocy zbyt często; za każdym razem łatwo odróżnić iluzję od prawdy, a to z kolei psuje zabawę. Również sekwencje akcji nie dowożą - choć twórcy ewidentnie starali się nawiązać do największych kopanych hitów, w tym wykonaniu potyczki wypadają mdło i nieatrakcyjnie.



Dodajmy do tego brak jakiegokolwiek emocjonalnego ładunku, irytującego bohatera (Ianowi naprawdę trudno kibicować, skoro wciąż zachowuje się niekonsekwentnie i wbrew własnym interesom), dezorientujący scenariusz i zupełnie niepotrzebne starania, by udawać coś, czym film zdecydowanie nie jest. Bonus: niedostatki budżetowe, które rzucają się w oczy zbyt często. Ocena? Krótka: szkoda czasu.