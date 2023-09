Nie ma cwaniaka na tego akcyjniaka. Podbija Amazona nawet bez Keanu Reevesa

Akcja "The Continental" przenosi nas do Nowego Jorku lat 70. Frankie dokonuje zuchwałego skoku na tytułowy hotel i kradnie z niego bardzo cenny przedmiot. Żeby go odzyskać szef przybytku porywa brata złodzieja - Winstona. Ten nie jest chętny do pomocy, ale z uwagi na więzy krwi postanawia na własną rękę odnaleźć krewnego, z którym stracił kontakt wiele lat wcześniej. W międzyczasie twórcy wprowadzają kolejnych bohaterów i rozpoczynają nowe wątki, mocno w pierwszym odcinku stawiając na worldbuilding.



No dobra, początek zaostrza apetyt na więcej, bo w scenie na schodach kamera długimi ujęciami przygląda się, jak Frankie przedziera się przez uzbrojonych po zęby przeciwników. Chociaż choreografia mogłaby być lepsza, jest to coś, do czego przyzwyczaił nas "John Wick". Czuć tu klimat oryginalnej serii. Niestety znajdziemy go też w opartych na kliszach bohaterach, którzy okazują się wyjątkowo płascy. I jak wiemy z filmów, nie byłoby w tym nic złego, gdyby twórcy podrasowali to odpowiednio wykręconą akcją i inscenizacją. Albert Hughes Chadem Stahelskim ewidentnie jednak nie jest.