Spora dawka thrillera i szczypta horroru to przepis na udany serial. "Antracyt" bije rekordy popularności

Jeśli szukacie czegoś, co jest mieszanką horroru i thrillera z komediową nutką, to mam dla was propozycję w sam raz na początek weekendu. Miniserial "Antracyt", który wpadł wczoraj do serwisu Netflix, rozgościł się już wśród TOP produkcji na platformie i tym razem nie bez powodu - charakteryzuje go kilka oryginalnych elementów, które odróżniają go od innych tego typu tytułów w netfliksowej bibliotece. To coś, co z pewnością spodoba się fanom mocniejszych produkcji.