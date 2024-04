Martha nigdy nie miała być złoczyńcą. Gwiazda „Reniferka” broni postaci 

Kluczowe wypowiedzi dotyczą jednak właśnie Marthy i istotnego spostrzeżenia: Martha nie jest antagonistką, złoczyńcą serii. Choć niektórzy mogą ją tak odbierać, Gadd wykonał świetną robotę, przedstawiając ją z kilku stron, podobnie zresztą jak samego siebie. To bardzo wielowarstwowa, wielobarwna sytuacja. W przeszłości komik podkreślał nawet, że nie chce stawiać siebie w roli ofiary. Starał się odzwierciedlić to, że sam popełnił mnóstwo błędów, zabrnął w to za daleko, a jego stalkerka nie powinna być ani piętnowana, ani gloryfikowana. Mowa o w gruncie rzeczy bezbronnej, skrzywdzonej osobie z ekstremalnymi problemami psychicznymi. O kimś, kogo zawiódł system, komu nikt nigdy nie pomógł. Nigdy nie wyciągnięto w jej stronę ręki.