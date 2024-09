Szlag mnie trafi - Netflix usunął odcinek jednego z najlepszych seriali w historii. Powód jest absurdalny

Ta scena może wydawać się niewłaściwa chyba tylko wówczas, gdy całkowicie wyrwie się ją z kontekstu, choć moim zdaniem nawet wówczas jej wydźwięk jest oczywisty - jest bezlitośnie krytyczna wobec postaci, które akceptują występ i się z niego śmieją. Nie ma też charakteru komediowego - nie jest nastawiona na rozbawienie widza. Wręcz przeciwnie.



Poza tym omawiany epizod to integralny komponent całej narracji i bardzo ważny rozdział, w którym poznajemy Conrada Hiltona i, co ważniejsza, Henry’ego Francisa. Obie postacie mają olbrzymi wpływ na opowieść.



Co gorsza, Netflix ukrył kasację odcinka przed subskrybentami - w serwisie nie znajdziemy żadnych informacji na ten temat. A przecież w 2020 r. dystrybutor - Lionsgate - wydał oświadczenie, że odcinek nie zostanie w żaden sposób wykluczony, będzie natomiast zawierał ostrzeżenie na karcie tytułowej (i tak pokazuje go m.in. Amazon Prime Video). Tymczasem na większości europejskich rynków jest on już niedostępny. Niestety, w Polsce produkcja nie jest dostępna w żadnym innym serwisie.



3. odcinek 3. sezonu „Mad Men” nosi tytuł „My Old Kentuchy Home i po raz pierwszy został wyemitowany w 2009 r.