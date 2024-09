Po tym filmie pełnym akcji do dzisiaj zbieram szczękę z podłogi. Teraz obejrzycie go za darmo

Za darmo to uczciwa cena, prawda? Za tę kwotę można obejrzeć wszystko. A w tym wypadku mówimy o prawdziwej perełce. "Mad Max: Na drodze gniewu" przenosi nas do postapokaliptycznego świata, który dobrze już znamy z trzech poprzednich części. Główny bohater jest jednak inny, niż go zapamiętaliśmy. Nie wciela się w niego Mel Gibson tylko Tom Hardy. W dodatku zamiast mówić pełnymi zdaniami woli pomrukiwać. Gdy ludzie rządzącego pustkowiem Immortana Joe go porywają, słowa stają się zbędne. Chodzi o szaloną akcję.



"Mad Max: Na drodze gniewu" to dwugodzinny pościg. Tak jest. Tylko pościg po pustyni. Ale ile się tu dzieje! 70-letni wtedy George Miller pokazał młodszym kolegom po fachu, jak się robi kino akcji. Swoją pomysłowością i realizatorską sprawnością wbija widzów w fotel. Film pokochali również krytycy. Dość powiedzieć, że produkcja 10 nominacji do Oscara przerobiła na sześć statuetek.