Hasztag "Netflix Cancels" podbija sieć. Widzowie wściekli na politykę serwisu

Z tym, co mówi Sarandos, można się oczywiście kłócić. On sam zresztą twierdzi, że platforma nie anulowała do tej pory serialu z dobra oglądalnością, co oznacza, że jednak programuje on nie tylko na wrażliwość widzów, ale i na statystyki oraz perspektywę gigantycznego zysku. Stwierdził, że "wiele z tych [usuniętych] programów miało dobre intencje, ale przemawiało do bardzo małej widowni przy bardzo dużym budżecie". Biorąc pod uwagę, że w serwisie można oglądać potworki z gwiazdorską obsadą, pozwala to wysnuć wniosek, że wartościowe produkcje, które docierają do mniejszej ilości widzów niestety zostają anulowane ze względu na brak popularności i głośnych nazwisk. A szkoda.