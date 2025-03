Dzięki Netfliksowi zaoszczędzisz na espresso. Serwis dostarczy ci tyle napięcia, że i bez kawy nie zaśniesz

W tym tygodniu się bawiliśmy. Netflix postanowił dostarczyć nam rozrywki najdroższym filmem w całej swej historii. Jak mu poszło? Kosztujące 320 mln dol. "The Electric State" nie spotkało się co prawda z poklaskiem krytyków, ale widzom zdaje się podobać. Takie wnioski można wyciągnąć, spoglądając na listę najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na platformie w naszym kraju. Przygodowe science fiction sygnowane nazwiskiem braci Russo zaraz po swojej piątkowej premierze wdarło się na szczyt zestawienia i na razie nie chce go opuścić.



Czy "The Electric State" okaże się wystarczająco popularnym filmem, żeby usprawiedliwić swój wysoki koszt? To pytanie na razie zostaje otwarte, a platforma atakuje użytkowników kolejnymi nowościami. Tym razem z innej beczki. Wśród nadchodzących premier platformy nie ma już tak ambitnych tytułów science fiction, ale nie brakuje trzymających w napięciu dreszczowców. Tak, dreszczowców - liczba mnoga.