Podwójne uderzenie na weekend. Te filmy akcji ogląda się jak z VHS-ów

Największą wartością produkcji pozostaje to, że wprowadziła Johna Woo do Hollywood. To bowiem amerykański debiut hongkońskiego reżysera, który otworzył mu wiodącą przez dwa kolejne filmy ścieżkę do realizacji "Bez twarzy" (i niestety później "Mission: Impossible 2"). W "Nieuchwytnym celu" twórca opowiada w charakterystycznym dla siebie stylu - nadużywa slow motion, ludzie strzelają do siebie z odległości trzech metrów i nie mogą trafić, a do tego wszędzie latają gołębie. Takie to gun fu podane z hollywoodzką przesadą.



Woo zdawał sobie sprawę, że największy komercyjny potencjał "Nieuchwytnego celu" mieścił się w nazwisku Van Damme'a. Przerysował więc jego status bożyszcza-twardziela. Z tego względu po skopaniu tyłków paru oprychom, aktor spogląda w okolice kamery swoim najbardziej cool spojrzeniem. Niemal w każdej scenie reżyser pozwala mu - kolokwialnie mówiąc - szpanować. Taka to właśnie produkcja - szpanerska. Trochę żenada, ale zagłusza ją radocha tego wewnętrznego dzieciaka, na którego gwiazdor patrzył z plakatów na ścianach jego pokoju.