Z tym filmem Apple'a wiązałem wielkie nadzieje. Platforma je zawiodła (nie pierwszy raz)

Za "Podżegaczy" odpowiada Doug Liman, który przyczynił się do tego, że nazwisko Toma Cruise'a kojarzy się dzisiaj z wakacyjnymi blockbusterami. To on stał za kamerą "Na skraju jutra" czy "Barry'ego Seala: Króla przemytu". Ostatnio zaserwował nam natomiast "Road House". Remake "Wykidajły" nie jest zwykłym streamingowym akcyjniakiem. Dzięki pomysłowym scenom naparzanek i ogólnej rozpierduchy, podczas seansu do głowy cały czas dobija się myśl: jak świetnie by się to oglądało na wielkim ekranie. Niestety, przy zrealizowanych dla Apple'a "Podżegaczy" trudno o podobne wnioski.



Pierwszym co przyciąga uwagę widzów, jest z pewnością gwiazdorska obsada. W główne role wcielają się tu Matt Damon i Casey Affleck. To nie błąd. W "Podżegaczach" Matt Damon gra z bratem swojego kumpla - swoją drogą znacznie lepszym aktorem od Bena. Razem tworzą nietypowy duet. Rory to były żołnierz na skraju załamania nerwowego. Zdesperowany ojciec, który potrzebuje pieniędzy, aby móc spojrzeć synowi w oczy. Intencje Cobby'ego nie są od początku aż tak jasne. Wiemy o nim, że to wygadany oszust i niedawno wyszedł z więzienia. Razem mają dokonać napadu na bostoński ratusz. W dodatku dokładnie w dniu wyborów na burmistrza.