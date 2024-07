W „Rodzie smoka” chodzi o smoki. Nowy odcinek to radość w czystej postaci

„The red sowing” to zresztą pierwszy odcinek od dawna, który pokazał szerzej to, co dzieje się w środku frakcji czarnych. Ba, wreszcie coś w ogóle zaczęło się dziać. Do tej pory Rhaenyra głównie zajmowała się hamletyzowaniem i troską o troską o królestwo, które już i tak zostało podzielone. Na szczęście to już się skończyło, bo po raz pierwszy od czasu wizyty w Królewskiej Przystani córka Viserysa bierze sprawy we własne ręce. Podejmuje niepopularną decyzję, a nawet jest w stanie zaryzykować konflikt z tradycją przodków, aby sięgnąć po władzę. Nareszcie.



Zdobywanie smoków przez możliwych potomków Targaryenów to w ogóle jedna z najlepszych sekwencji w serialu. Równie dobra, co bitwa pod Gawronim Gniazdem. Świetnie wyreżyserowana, bardzo emocjonująca, ale też wyjątkowo nastrojowa. Klimat smoczej jamy (wyobraźcie sobie taki escape room pod Wawelem), smoki polujące na niegodnych ich ludzi i świetne efekty komputerowe robią piorunujące wrażenie.



Choć, rzecz jasna, finał tej gonitwy był mniej więcej znany, to warto zauważyć, jak trudna była ta scena. Wymagała ona nie tylko wielu godzin ślęczenia nad komputerem przez specjalistów od CGI, ale również konsekwentnej pracy scenarzystów i podjęcia pewnego ryzyka. Ulf i Hugh wprowadzani byli konsekwentnie przez ostatnie tygodnie, aby pokazać ich codzienność. Żeby ich historie mogły działać, „Ród smoka” musiał odbijać od głównego wątku.