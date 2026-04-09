HBO przedłuża najchętniej oglądaną komedię od dekady. No i fajnie

Ładowanie...

Emisja serialu "Rooster" wciąż trwa. Mimo że nowe odcinki w ramach 1. sezonu wciąż debiutują w serwisie HBO Max, platforma postanowiła już teraz przekazać widzom produkcji dobrą nowinę i poinformowała, że serial ze Stevem Carellem w roli głównie doczeka się kontynuacji.

REKLAMA

Rooster - HBO przedłuża komedię ze Stevem Carellem na 2. sezon

Pierwsze cztery odcinki "Roostera" zgromadziły średnio 5,8 mln widzów w USA - podaje serwis Variety, powołując się na doniesienia HBO. Platforma ujawniła, że serial z Carellem jest "najchętniej oglądaną komedią" od HBO od ponad dekady. Nic zatem dziwnego, że nadawca zdecydował się przedłużyć go na 2. sezon.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Warner Bros. Television i HBO za tak wspaniałych partnerów, a także Casey, Amy i Channingowi za danie nam możliwości dalszego tworzenia tego serialu ze Stevem i naszą niesamowitą obsadą. To był dla nas obu przełomowy moment w karierze - napisał w oświadczeniu Bill Lawrence, współtwórca serialu.

Clancy Collins White, prezes ds. kreatywnych w WBD, dodał:

"Rooster" to serdeczny, ujmujący serial, a jego kontynuacja na 2. sezon jest w pełni zasłużona. Bill Lawrence i Matt Tarses [współtwórcy serialu] to mistrzowie w swoim fachu, którzy wnoszą do serialu swoje charakterystyczne serce i humor dzięki niesamowitej obsadzie ze Stevem Carellem na czele.

Na ten moment wciąż trwa emisja 1. sezonu "Roostera", który na ten moment doczekał się 5 odcinków. Kolejne 5 będzie debiutowało w serwisie HBO Max co tydzień w każdą niedzielę, aż do 10 maja. Kiedy na platformie pojawi się zatem 2. sezon? Trudno powiedzieć, choć skoro już teraz dostał zielone światło, być może twórcy zaczną realizować nowe odcinki niedługo po finałowym odcinku premierowej odsłony.

Bohaterem serialu "Rooster" jest Greg Russo (Carell), autor popularny, lecz niezbyt ambitnych thrillerów, które skupiają się na tajemniczym agencie o imieniu Rooster. Choć książki zapewniły Gregowi komercyjny sukces, nie zajmują jednak honorowych miejsc na półkach w księgarniach. Pewnego dnia pisarz przyjeżdża na spotkanie autorskie do college'u, gdzie pracuje jego córka. Kiedy zaczyna on opowiadać publicznie o jej problemach, sprawy zaczynają przybierać niezręczny obrót.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 09.04.2026 19:15

Ładowanie...