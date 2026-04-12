Kiedy Rooster wróci z 2. sezonem? Próbujemy odkryć tajemnicę HBO Max
Od dawna wiadomo, że Steve Carell to aktorski samograj. Ostatnimi czasy jego popularność znów wzrosła dzięki udziałowi w dostępnym na HBO Max, serialu "Rooster". Już wiadomo, że rozstanie z tytułowym bohaterem po 1. sezonie nie będzie wieczne.
Wydawało się, że tematyka okołoakademicka nie jest już aż tak atrakcyjnym motywem do opowiadania - ani kinowy film "Po polowaniu", ani netfliksowski serial "Vladimir", mimo aktywnego osadzania fabuły w świecie uczelni, nie zaczarowały publiczności swoim spojrzeniem na tę rzeczywistość. Nazwanie "Roostera" przełomowym i rewolucyjnym dziełem też byłoby przesadą, natomiast przyznać należy, że produkcja ta jest lubiana i chętnie oglądana.
Rooster - fabuła serialu. Steve Carell bawi, uczy i wzrusza
Tytułowy Rooster to bohater książek pisanych przez Grega Russo (Steve Carell) - słynnego pisarza, który sam raczej nie uważa się za wielkiego literata i ma świadomość typu swojej twórczości. Jest też mężczyzną w średnim wieku, który wciąż nie podniósł się emocjonalnie po rozstaniu z żoną. Postanowił przyjechać na kampus uniwersytetu Ludlow, gdzie wykłada jego córka Katie (Charly Clive), świeżo porzucona przez swojego partnera Archiego (Phil Dunster). Oboje leczą złamane serca, a gdy Greg dostaje posadę na uczelni - odnaleźć się w nowej, skomplikowanej rzeczywistości.
Rooster - kiedy premiera 2. sezonu?
W momencie pisania tego tekstu na HBO Max można obejrzeć 5 odcinków "Roostera". Choć na ostateczne oceny przyjdzie jeszcze czas, decydentom w HBO nie był on potrzebny do ogłoszenia, że 2. sezon serialu stanie się faktem. Ta decyzja zasadniczo nie jest zaskoczeniem - serial ze Steve'em Carellem nie narzeka na oglądalność i zbiera raczej więcej pochwał niż słów krytyki.
Z oczywistych względów na obecnym etapie ciężko typować, co dokładnie pojawi się w fabule kontynuacji "Roostera", wiadomo jednak, że 2. sezon nie wyjdzie poza mury uczelni Ludlow - będzie rozgrywał się w trakcie wiosennego semestru. Z pewnością do roli głównej powróci też Steve Carell, a na razie nic nie wskazuje na to, byśmy nie mieli ponownie spotkać się z pozostałymi głównymi bohaterami. Kiedy może to nastąpić?
Na ten moment informacji jest bardzo niewiele poza samym faktem potwierdzenia przyszłego istnienia 2. sezonu. Na pewno nie ma szans, że wyjdzie w tym roku. Analizując szum wokół serialu oraz to, że wymarzonym scenariuszem ze strony Billa Lawrence'a i Matta Tarsesa (twórców serialu) jest "trylogia", moja autorska prognoza powrotu "Roostera" celowałaby w okolice wiosny 2027. Oczywiście ciężko tu o dokładne, dzienne terminy, natomiast skoro autorzy serialu mają konkretny plan na tę historię, a na HBO 1. sezon osiąga wysokie wyniki, nic nie powinno stać na przeszkodzie, by doszło do sprawnie przeprowadzonego powrotu do streamingu.
Jednym z głównych punktów promocji "Roostera" jest to, że odpowiada za nie m.in. wspomniany Lawrence, znany m.in. z "Teda Lasso". Gdyby się zastanowić, to faktycznie trochę czuć w obu serialach podobny, ciepły, ale również nieraz gorzki, ton. Cieszy mnie, że serial powróci - choć przede mną jeszcze 5 odcinków, zaufałem Steve'owi Carellowi i pozostałym bohaterom, a ich świat mnie wciągnął.
Rooster - obsada serialu
- Steve Carell jako Greg Russo
- Charly Clive jako Katie
- Phil Dunster jako Archie
- Danielle Deadwyler jako Dylan Shepard
- Lauren Tsai jako Sunny
- John C. McGinley jako Walter
- Annie Mumolo jako Cristle
- Maximo Salas jako Tommy
