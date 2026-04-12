Kiedy Rooster wróci z 2. sezonem? Próbujemy odkryć tajemnicę HBO Max

Ładowanie...

Wydawało się, że tematyka okołoakademicka nie jest już aż tak atrakcyjnym motywem do opowiadania - ani kinowy film "Po polowaniu", ani netfliksowski serial "Vladimir", mimo aktywnego osadzania fabuły w świecie uczelni, nie zaczarowały publiczności swoim spojrzeniem na tę rzeczywistość. Nazwanie "Roostera" przełomowym i rewolucyjnym dziełem też byłoby przesadą, natomiast przyznać należy, że produkcja ta jest lubiana i chętnie oglądana.

Rooster - fabuła serialu. Steve Carell bawi, uczy i wzrusza

Tytułowy Rooster to bohater książek pisanych przez Grega Russo (Steve Carell) - słynnego pisarza, który sam raczej nie uważa się za wielkiego literata i ma świadomość typu swojej twórczości. Jest też mężczyzną w średnim wieku, który wciąż nie podniósł się emocjonalnie po rozstaniu z żoną. Postanowił przyjechać na kampus uniwersytetu Ludlow, gdzie wykłada jego córka Katie (Charly Clive), świeżo porzucona przez swojego partnera Archiego (Phil Dunster). Oboje leczą złamane serca, a gdy Greg dostaje posadę na uczelni - odnaleźć się w nowej, skomplikowanej rzeczywistości.

Rooster - kiedy premiera 2. sezonu?

W momencie pisania tego tekstu na HBO Max można obejrzeć 5 odcinków "Roostera". Choć na ostateczne oceny przyjdzie jeszcze czas, decydentom w HBO nie był on potrzebny do ogłoszenia, że 2. sezon serialu stanie się faktem. Ta decyzja zasadniczo nie jest zaskoczeniem - serial ze Steve'em Carellem nie narzeka na oglądalność i zbiera raczej więcej pochwał niż słów krytyki.

Z oczywistych względów na obecnym etapie ciężko typować, co dokładnie pojawi się w fabule kontynuacji "Roostera", wiadomo jednak, że 2. sezon nie wyjdzie poza mury uczelni Ludlow - będzie rozgrywał się w trakcie wiosennego semestru. Z pewnością do roli głównej powróci też Steve Carell, a na razie nic nie wskazuje na to, byśmy nie mieli ponownie spotkać się z pozostałymi głównymi bohaterami. Kiedy może to nastąpić?

Na ten moment informacji jest bardzo niewiele poza samym faktem potwierdzenia przyszłego istnienia 2. sezonu. Na pewno nie ma szans, że wyjdzie w tym roku. Analizując szum wokół serialu oraz to, że wymarzonym scenariuszem ze strony Billa Lawrence'a i Matta Tarsesa (twórców serialu) jest "trylogia", moja autorska prognoza powrotu "Roostera" celowałaby w okolice wiosny 2027. Oczywiście ciężko tu o dokładne, dzienne terminy, natomiast skoro autorzy serialu mają konkretny plan na tę historię, a na HBO 1. sezon osiąga wysokie wyniki, nic nie powinno stać na przeszkodzie, by doszło do sprawnie przeprowadzonego powrotu do streamingu.

Jednym z głównych punktów promocji "Roostera" jest to, że odpowiada za nie m.in. wspomniany Lawrence, znany m.in. z "Teda Lasso". Gdyby się zastanowić, to faktycznie trochę czuć w obu serialach podobny, ciepły, ale również nieraz gorzki, ton. Cieszy mnie, że serial powróci - choć przede mną jeszcze 5 odcinków, zaufałem Steve'owi Carellowi i pozostałym bohaterom, a ich świat mnie wciągnął.

Rooster - obsada serialu

Steve Carell jako Greg Russo

jako Greg Russo Charly Clive jako Katie

jako Katie Phil Dunster jako Archie

jako Archie Danielle Deadwyler jako Dylan Shepard

jako Dylan Shepard Lauren Tsai jako Sunny

jako Sunny John C. McGinley jako Walter

jako Walter Annie Mumolo jako Cristle

jako Cristle Maximo Salas jako Tommy

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Adam Kudyba 12.04.2026 06:11

Ładowanie...