Najbardziej rozczarowujące zakończenia seriali. Nie, finał "Gry o tron" nie był najgorszy - TOP 10

"To da się zakończyć serial gorzej niż w "Grę o tron"?" - zapytacie. Owszem! I nie chcemy w tym wypadku przekonywać was do subiektywnej opinii. Nauka znalazła bardziej rozczarowujący finał. Tylko jeden. Adaptacja "Pieśni lodu i ognia" George'a R.R. Martina zajmuje drugie miejsce na liście 10 najgorzej zakończonych tytułów. Produkcja HBO rozgniewała fanów rozwiązaniem losów kilku ulubionych bohaterów. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się jednak również ostatnie odcinki uwielbianych produkcji, które pozostawiały w widzach irytujący niedosyt.



Powodów rozczarowania finałem danego serialu może być wiele. Mówimy tu przecież o produkcjach, które śledzimy przez wiele lat i chcemy, żeby twórcy nam to wynagrodzili. A oni nie zawsze mogą. Realizacja dobrego finału, satysfakcjonujące zakończenie wielowątkowych opowieści to prawdziwa sztuka. W poniższych produkcjach się nie udała. Skąd to wiadomo?