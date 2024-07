Okazuje się, że o to jedno zdanie na polskiej Wikipedii toczyła się zażarta walka - jak zauważyła Grupa Stonewall, biografia D'Arcy była edytowana ponad 50 razy, co można to w prosty sposób sprawdzić. Po kliknięciu w link "Wyświetl historię" i "Porównaj wybrane wersje", ukaże się historia zmian, dzięki której widać, że Emma D'Arcy byli początkowo określani jako aktorka i aktorka identyfikującą się jako osoba niebinarna. Użytkownicy wprowadzali poprawki do strony na Wikipedii od stycznia 2023 r., a wersja na ten moment brzmi, że D'Arcy jest osobą aktorską.