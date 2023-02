SkyShowtime bez 4K na start. Mamy jednak dobre wieści

Twórcy platformy SkyShowtime oczywiście zdają sobie z tego sprawę, że przekonanie w 2023 r. konsumentów do zasubskrybowania kolejnej usługi VOD i to jedynie w maksymalnie HD będzie sporym wyzwaniem. Obiecują też, że w przyszłości filmy i seriale w 4K się pojawią, ale nie padły jeszcze żadne konkretne obietnice co do terminu.