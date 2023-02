SkyShowtime: lista obsługiwanych urządzeń. Serwis ma dla was niespodziankę

A co z osobami, które chciałyby skorzystać ze SkyShowtime na dużym ekranie, do którego podłączyły konsolę do gier od Sony lub Microsoftu? Tutaj niestety nie mamy dobrych wieści. Usługa nie będzie dostępna na start ani na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5, ani na Xbox One i Xbox Series X|S. Oby to się zmieniło w przyszłości.