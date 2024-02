SkyShowtime wyciągnęło wnioski. Flagowy serial sci-fi w 2. sezonie rozwija skrzydła

Jasnym jest też, że na razie mamy ciszę przed burzą, ale John wpada na pewien trop i zaczyna go badać. Sam z kolei, podobnie jak inni gracze, którzy mają za sobą serię „Halo”, widzę już, do czego to wszystko zmierza, ale dzięki temu, że mamy tutaj bohaterów z krwi i kości, a nie same zabijaki bez osobowości, z chęcią będę co tydzień oglądał, jaka będzie ich reakcja na kolejne wydarzenia.



Pierwsze dwa epizody drugiego sezonu „Halo” trafiły do SkyShowtime w piątek 9 lutego, czyli dzień po amerykańskiej premierze. Kolejne będą udostępniane co tydzień. Finałowy, czyli ósmy, obejrzymy w Polsce tym samym 22 marca.