Kiedy kolejne odcinki Stamtąd? 4. sezon zaczął ostro

Na czwarty sezon nie trzeba było czekać bardzo długo. Biorąc pod uwagę to, ile często się czeka na kolejne odsłony danych seriali, przerwa pomiędzy listopadem 2024 (wówczas premierę miał finał 3. sezonu) a kwietniem 2026 roku wydaje się całkiem racjonalnym momentem przerwy. Nic nie może jednak wiecznie trwać, a już zwłaszcza odpoczynek od najbardziej trzepiącego mózg serialu ostatnich lat. Sprawdzamy, kiedy jego kolejne odcinki trafią do HBO Max.

Stamtąd wróciło z 4. sezonem. Harmonogram premier odcinków

Czwarty sezon "Stamtąd" był zapowiedziany już jakiś czas temu - ba, całkiem niedawno poinformowano, że został on odnowiony i doczekamy się ostatniej, piątej odsłony. Takie doniesienia były w przestrzeni publicznej od dawna, więc raczej nie dziwią. Trzeci sezon zakończył się dość mocno (przypominaliśmy jegofinał tutaj), w związku z czym emocje przed powrotem do przerażającego miasteczka sięgnęły zenitu.

Oto oficjalny opis 4. sezonu serialu:

Im bliżej mieszkańcy miasteczka są odpowiedzi, których szukają, tym bardziej przerażające stają się ich poszukiwania. Kim jest Człowiek w Żółci i czego chce? Czy wyznanie Jade'a i Tabithy okaże się kluczem do powrotu do domu? Jak długo jeszcze Boyd będzie w stanie utrzymać miasto w całości, mimo że jego ciało i umysł się rozpadają? I jaką rolę w nadchodzących wydarzeniach odegra najnowszy przybysz? Czwarty sezon otworzy drzwi, które niektórzy mieszkańcy będą żałować, że pozostały zamknięte.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich poprzednich odsłon "Stamtąd", twórcy zdecydowali się na konsekwencję w postaci wypuszczania odcinków serialu w ramach cotygodniowego cyklu. To spójne nie tylko wobec wcześniejszych części serii, ale również w szerszym spojrzeniu wobec HBO Max - platforma stosuje podobną praktykę wobec swoich flagowych seriali ("The Pitt", "Rooster", "Chętni na seks"), dawkując je widzom co tydzień.

Oto harmonogram premier epizodów 4. sezonu "Stamtąd":

Odcinek 1 - The Arrival - dostępny do obejrzenia w HBO Max

Odcinek 2 - Fray - 27/4/26

Odcinek 3 - Merrily We Go - 4/5/26

Odcinek 4 - Of Myths and Monsters - 11/5/26

Odcinek 5 - What a Long Strange Trip It's Been - 18/5/26

Odcinek 6 - The Heart Is a Lonely Hunter - 25/5/26

Odcinek 7 - Best Laid Plans - 1/6/26

Odcinek 8 - Heavy Is The Head - 8/6/26

Odcinek 9 - The Calm Before - 15/6/26

Odcinek 10 - If a Tree Falls in the Forest - 22/6/26

Jak możemy zobaczyć w zwiastunie i wcześniejszych zapowiedziach, do serialu powraca większość dotychczasowej obsady. W 4. sezonie wystąpią ponownie m.in. Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Pegah Ghafoori, Avery Konrad, David Alpay, Elizabeth Saunders, Scott McCord, czy Ricky He. Nowa odsłona serialu znów zabierze nas do nieszczęsnego miasteczka-pułapki, a widzowie wraz z bohaterami będą mogli dalej rozwiązywać jego zagadki i szukać ścieżki do ucieczki.

Adam Kudyba 20.04.2026 15:33

