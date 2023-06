Mark Hamill żegna się ze "Star Wars" - nie chce cyfrowego odmładzania. "Powinni wziąć młodego aktora"

Cóż, nigdy nie mów nigdy. Ale nie widzę powodu, dla którego Skywalker miałby znów pojawić się na ekranie. Ujmę to tak: mają tak wiele historii do opowiedzenia, że nie potrzebują już Luke'a. Miałem swój czas - i to dobrze. Ale już wystarczy. (...) Ten efekt [cyfrowe odmłodzenie - przyp. red.] jest dla mnie dość niezwykły. Wydaje mi się, że jeśli będą potrzebowali młodego Luke'a w przyszłych filmach, to powinni po prostu wziąć do tego młodego aktora.

- powiedział aktor w wywiadzie z "Sunday Morning" stacji CBS News.