Będzie nowy film o Rey. Lucasfilm ogłasza nowe produkcje "Star Wars"

Trwa Star Wars Celebration, podczas którego oficjalnie ogłoszono prace nad trzema kinowymi filmami - poznaliśmy już kilka pierwszych szczegółów. Jeden z nich wyreżyseruje twórca znakomitego "Logana" i nadchodzącego "Indiany Jonesa 5" - James Mangold. Będzie on rozgrywać się 25000 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi i opowiedzieć historię pierwszego Jedi. Drugi tytuł to kinowe zwieńczenie produkcji odcinkowych, czyli będzie to kulminacja historii opowiadanych w "The Mandalorian", "Ahsoce" czy "Skeleton Crew". Za kamerą stanie znany fanom kapelusznik, Dave Filoni.



Zdecydowanie najbardziej kontrowersyjnym projektem - biorąc pod uwagę brak sympatii wielu fanów do tej postaci - jest zapowiedziany film o Rey.