Mark Hamill może już nigdy nie zagrać ukochanej postaci. Powód jest poruszający

Mark Hamill wielką gwiazdą nigdy nie został. Nie gra w blockbusterze za blockbusterem, ale trudno o aktora znanego z bardziej ikonicznych ról. On jest legendą. Serca fanów najpierw podbił jako Luke Skywalker w "Gwiezdnych wojnach", a potem wcielając się w Jokera. Komiksowemu superzłoczyńcy z uniwersum "Batmana" regularnie podkłada głos w kolejnych produkcjach animowanych, czy też grach.



Chociaż Joker wielokrotnie przemawiał głosem innych aktorów (np. w "DC Super Hero Girls" Jeremiach Watkinsa, a w "Harley Quinn" Alana Tudyka), to jednak animowanego księcia zbrodni od razu kojarzymy z Markiem Hamillem. Niestety w kolejnych projektach możemy go już nie usłyszeć. Na ten moment nie potrafi on sobie wyobrazić, żeby kiedykolwiek miał do roli powrócić.