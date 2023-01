Serwery HBO Max nie wytrzymały premiery "The Last of Us". Fani szczęśliwi i przerażeni

Widzowie na całym świecie od dawna z niecierpliwością czekali na ten serial. "The Last of Us" jest bowiem adaptacją popularnej gry. Wiadomo jednak, jak to z tego typu produkcjami zwykle bywa - są raczej gorsze niż lepsze. Ale za tę odpowiada HBO, które swoją markę zbudowało, dostarczając jakościowych treści. Stacja zaprosiła więc do współpracy uznanych reżyserów z różnych części świata i hollywoodzką gwiazdę. Jak wyszło? Każdy chciał samemu się o tym przekonać.



Widzowie mogli zobaczyć dopiero jeden odcinek "The Last of Us". Ale ten pilot rozbił bank. I to już nawet w kwestiach ilościowych. Wygląda bowiem na to, że Warner Bros. Discovery nie spodziewał się takiej popularności serialu. Serwery HBO Max nie były na nią gotowe i padły. Jak podaje Movieweb, w Stanach Zjednoczonych w niedzielę około 21:00, czyli w momencie premiery produkcji mnóstwo użytkowników zgłaszało problemy z działaniem serwisu.