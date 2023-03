To był zdecydowanie najmroczniejszy odcinek "The Last of Us". Alec sprowadził na bohaterów gniew prawdziwego potwora

8. odcinek „The Last of Us” - zatytułowany „When we are in need” - pokazuje kolejne konsekwencje upadku znanego nam świata. Serial, podobnie zresztą jak gra wideo, bardziej niż na klasycznych wątkach grozy skupia się na kondycji człowieczeństwa. Stara się odpowiedzieć na pytania o to, w jaki sposób część z nas zareagowałaby na podobną zagładę, do czego potrafilibyśmy być zdolni, w jaki sposób mogłyby zmienić się nasze sposoby rozumowania i reagowania na rzeczywistość.



Tym razem produkcja pokazuje nową społeczność ocalałych, którzy posunęli się bardzo daleko, by przetrwać. Są to kanibale, na czele których stoi kaznodzieja, David (Scott Shepherd). Narzucił on swoim ludziom własną wolę, myśląc o sobie jako o wyższej istocie ludzkiej, która może podejmować decyzje za innych. Podaje pozostałym ludzkie mięso, o czym wiedzą tylko nieliczni.