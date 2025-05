Thunderbolts* - sceny po napisach. Ile ich jest i o czym opowiadają?

W pierwszej scenie po napisach widzimy Alexeia Shostakova, czyli Red Guardiana w cywilu - nieco bardziej zadbanego, odświeżonego, bez brody, z samym wąsem. Bohater stoi w jednej z alejek w markecie i z dumą przygląda się płatkom śniadaniowym. Okazuje się, że na części opakowań umieszczono wizerunku New Avengers - co oznacza, że spełniło się jedno z marzeń herosa, o którym wspomniał w trakcie filmu. Alexei próbuje wcisnąć jedno z opakowań przypadkowej klientce, mając nadzieję, że ta go rozpozna - tak się jednak nie dzieje, kobieta odkłada płatki na półkę i ucieka przed protagonistą.



W drugiej scenie widzimy Thunderbolts, wróć, New Avengers podczas spotkania w ich wieżowcu. Z rozmowy dowiadujemy się, że Sam Wilson nie jest zachwycony faktem, iż podkradli nazwę jego dawnej grupie - rozważa nawet pozew sądowy. Red Guardian w nowym kostiumie sugeruje zatem nową nazwę, która w sprytny (w jego mniemaniu) sposób obejdzie prawo - New AvengerZ (tak, przez „z” na końcu). W międzyczasie grupa każe monitorować okolice planety, by w razie czego zawczasu otrzymać informację o potencjalnym zagrożeniu z zewnątrz. W pewnym momencie zostają poinformowani o zbliżającym się międzywymiarowym pojeździe kosmicznym. Okazuje się, że jest to statek Fantastycznej Czwórki.