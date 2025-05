Thunderbolts* - recenzja. Czy to najlepszy Marvel i film motywacyjny od lat? Być może

Tu przechodzimy do dość zaskakującej tematyki filmu. Coś, czego niewątpliwie brakuje wielu nowym produkcjom Marvel Studios, to charakter, tożsamość i chęć opowiedzenia historii podejmującej próbę dotknięcia czegoś więcej, niż ten jeden, najczęściej byle jaki główny wątek fabularny. Moim zdaniem wszystko to znajdziemy w „Thunderbolts*” - obrazie, który jest nie tylko naprawdę solidnym akcyjniakiem, ale i opowieścią, uwaga, motywacyjną, skupioną na konieczności zmierzenia się ze sobą samym, ze swoją przeszłością, z wielkim ciężarem popełnionych błędów. O tym, że - wbrew pozorom - nigdy nie jesteśmy całkiem sami, że wiele i wielu z nas przeżywa podobne, a może nawet te same bolączki. Wreszcie: o żalu, niechęci do siebie. O depresji.



Mówimy o filmie Marvela - produkcji skierowanej przede wszystkim do młodszych widzów - w związku z czym wszystko powyższe jest tu, rzecz jasna, nakreślone w sposób niespecjalnie pogłębiony, dość prosty, by nie rzec: banalny. A jednak, mówcie co chcecie, jest to coś niecodziennego: no bo kiedy ostatnio widzieliście blockbuster, który w tak bezpretensjonalny sposób przypominał, że nasza przeszłość nas nie definiuje, a wspólnymi siłami można zmierzyć się nawet z najtrudniejszym przeciwnikiem, czyli sobą samym? W dobie produkcji, które unikają wygładzania czarnych charakterów i niekoniecznie pozwalają im na odkupienie (co też jest w porządku!), naprawdę ciekawie jest zobaczyć superbohaterską baję o postaciach z marginesu, która potrafi poruszyć i rozgrzać serduszko czymś tak prostym... a jednak już dość rzadkim. W trzecim akcie niemal przecierałem oczy ze zdumienia: nie opierał się on bowiem na komputerowych eksplozjach, a na stabilnych, emocjonalnych fundamentach. Serio.



Zgadza się: „Thunderbolts*” to pierwszy od dawna film MCU, który coś we mnie poruszył. Nie jest to kolejny popcorniak, który stawia na efekciarstwo (z którym na domiar wszystkiego sobie nie radzi) - w gruncie rzeczy film Schreiera wypada bardzo kameralnie. Jest rozczulająco szczery, emocjonalnie pogłębiony, a momentami - naturalnie zabawny. Nie jest to wprawdzie ten poziom czarnego humoru, do którego przyzwyczaiły nas popularne dekonstrukcje gatunku, ale i tak wyszło całkiem fajnie; tym bardziej, że scenarzyści odpuścili sobie upychanie głupawych, wymuszonych dowcipów w każdy dialog. Spokojnie, jako kino akcji całość również sprawdza się bardzo dobrze: sekwencje walk wypadają naprawdę atrakcyjnie, choreografie są przyzwoite (jakkolwiek do rewelacji im daleko), a CGI nie wbija szpilek w oczy (scena pojawienia się Bucky’ego jest wręcz bezbłędna). Przeciwnie: przyjemnie się na to patrzy.