Z Prime Video znika najlepsza adaptacja klasyki literatury ostatnich lat

Swego czasu "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan" porwał użytkowników Prime Video. Po swojej premierze na platformie film trafił na listę najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie. Jeśli jakimś cudem do tej pory nie mieliście jednak okazji go obejrzeć, to już ostatnia szansa, aby tę zaległość nadrobić. Produkcja została oznaczona do usunięcia i będzie dostępna w usłudze tylko do 30 kwietnia włącznie.



