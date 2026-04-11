Wizualna perła podbija HBO Max. Polacy zakochali się w tym science fiction

Przed tym, by objąć tron i znaleźć się na szczycie oglądalności filmów dostępnych na platformie HBO Max, "Twórcę" blokuje jedynie krótki dokument o serialu o Harrym Potterze. To dość interesująca sytuacja, zwłaszcza, że film Garetha Edwardsa w tym zestawieniu wyprzedza (moim zdaniem) np. znacznie lepszą "Wielką, odważną, piękną podróż". Przyznać jednak trzeba, że pierwszy z wymienionych filmów, główny bohater tego tekstu, ma w sobie więcej potencjału na trafienie do tzw. masowego widza.

REKLAMA

Twórca to spektakularne kino. Do szczęścia trochę jednak brakuje

Joshua (John David Washington) to były amerykański agent, którego głównym zadaniem była infiltracja środowiska symulantów, robotycznych istot podobnych do ludzi. W ramach zaangażowania w akcję zbliżył się do Mayi (Gemma Chan), a potem zakochał się w niej, związał, oboje oczekiwali dziecka. Jego ukochana ginie, a przynajmniej tak się Joshui wydaje. Dostaje od swoich przełożonych szansę na jej odnalezienie, pod warunkiem zneutralizowania broni stworzonej przez Nirmatę, mitycznego stworzyciela sztucznej inteligencji. Bronią okazuje się być…dziecko.

Edwards w swoim filmie porusza temat, który kolejni po nim też dość mocno przemielili - mowa oczywiście o problematyce związanej z AI. "Twórca" początkowo sprawnie zarysowuje sytuację, jaka zaszła, gdy dopuszczono sztuczną inteligencję do ludzkich zawodów, włączono w jej egzystencję. Im dalej w las, tym robi się z tego trochę ckliwa historia walki dobra ze złem, fabularnie przewidywalna, nijaka, pełna powierzchowności, uproszczeń i frazesów w dialogach. Na tym poziomie zalicza niestety niejedno przykre potknięcie.

Reżyser niedawno nakręcił nową część "Jurassic World", gdzie potwierdził to, co wiemy od dawna - lepiej operuje obrazem, niż storytellingiem. To sprawdza się też w "Twórcy". Film nieraz zachwyca ujęciami, kolorami, światłem i całą wręcz apokaliptyczną wizją świata strawionego wojną człowieka z AI. Z przyjemnością ogląda się sceny batalistyczne, pościgi, walki - wszystko, co kończy się rozwałką. Edwards wie, jak uraczyć widzowskie oko i dopieszcza swoje dzieło pod tym kątem jak może. O ile sama opowieść fabularna nie budzi większych emocji, o tyle spektakl dla oczu jest satysfakcjonujący.

Niestety, ciężko tu też o pochwały wobec Johna Davida Washingtona. Wiem, że ten aktor ma talent ("Lekcja gry na pianinie" to dobry dowód), ale nieraz zmaga się z problemami, by nam go pokazać - nie będę już nawet uskuteczniał porównań do ojca Denzela, bo między nimi jest przepaść. Postać grana przez Johna Davida obchodzi widza jedynie na początku, gdy chce się poznać, kim jest i jaką rolę odegra w tym wszystkim, i na końcu, gdy ma to zrobić. Przez większość filmu jest aktorsko zagubiony, pozbawiony emocji i niewzbudzający ich u odbiorcy.

"Twórca" to niewątpliwie film ambitny, z pompą biorący na warsztat apokaliptyczną wizję udziału AI w świecie ludzi. Działa jako spektakularne widowisko, które niezależnie od ekranu powinno się spodobać na poziomie wizualnym, jednak na wielu innych polach zawodzi. Zachęcam jednak do samodzielnego wyrobienia sobie opinii - a nuż ktoś uzna ten tytuł za współczesny, niedoceniony klasyk sci-fi?

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 11.04.2026 10:11

