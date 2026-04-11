Wizualna perła podbija HBO Max. Polacy zakochali się w tym science fiction

Nie każdy film science fiction do mnie trafia, natomiast jeśli jest ładnie zrealizowany, wystarczy by przykuć moją uwagę na amen. Do takiego przypadku zalicza się "Twórca", który - mimo wszystko dość niespodziewanie - okazał się jednym z najchętniej oglądanych filmów na HBO Max.

Adam Kudyba
Przed tym, by objąć tron i znaleźć się na szczycie oglądalności filmów dostępnych na platformie HBO Max, "Twórcę" blokuje jedynie krótki dokument o serialu o Harrym Potterze. To dość interesująca sytuacja, zwłaszcza, że film Garetha Edwardsa w tym zestawieniu wyprzedza (moim zdaniem) np. znacznie lepszą "Wielką, odważną, piękną podróż". Przyznać jednak trzeba, że pierwszy z wymienionych filmów, główny bohater tego tekstu, ma w sobie więcej potencjału na trafienie do tzw. masowego widza.

Twórca to spektakularne kino. Do szczęścia trochę jednak brakuje

Joshua (John David Washington) to były amerykański agent, którego głównym zadaniem była infiltracja środowiska symulantów, robotycznych istot podobnych do ludzi. W ramach zaangażowania w akcję zbliżył się do Mayi (Gemma Chan), a potem zakochał się w niej, związał, oboje oczekiwali dziecka. Jego ukochana ginie, a przynajmniej tak się Joshui wydaje. Dostaje od swoich przełożonych szansę na jej odnalezienie, pod warunkiem zneutralizowania broni stworzonej przez Nirmatę, mitycznego stworzyciela sztucznej inteligencji. Bronią okazuje się być…dziecko.

Edwards w swoim filmie porusza temat, który kolejni po nim też dość mocno przemielili - mowa oczywiście o problematyce związanej z AI. "Twórca" początkowo sprawnie zarysowuje sytuację, jaka zaszła, gdy dopuszczono sztuczną inteligencję do ludzkich zawodów, włączono w jej egzystencję. Im dalej w las, tym robi się z tego trochę ckliwa historia walki dobra ze złem, fabularnie przewidywalna, nijaka, pełna powierzchowności, uproszczeń i frazesów w dialogach. Na tym poziomie zalicza niestety niejedno przykre potknięcie.

Reżyser niedawno nakręcił nową część "Jurassic World", gdzie potwierdził to, co wiemy od dawna - lepiej operuje obrazem, niż storytellingiem. To sprawdza się też w "Twórcy". Film nieraz zachwyca ujęciami, kolorami, światłem i całą wręcz apokaliptyczną wizją świata strawionego wojną człowieka z AI. Z przyjemnością ogląda się sceny batalistyczne, pościgi, walki - wszystko, co kończy się rozwałką. Edwards wie, jak uraczyć widzowskie oko i dopieszcza swoje dzieło pod tym kątem jak może. O ile sama opowieść fabularna nie budzi większych emocji, o tyle spektakl dla oczu jest satysfakcjonujący.

Niestety, ciężko tu też o pochwały wobec Johna Davida Washingtona. Wiem, że ten aktor ma talent ("Lekcja gry na pianinie" to dobry dowód), ale nieraz zmaga się z problemami, by nam go pokazać - nie będę już nawet uskuteczniał porównań do ojca Denzela, bo między nimi jest przepaść. Postać grana przez Johna Davida obchodzi widza jedynie na początku, gdy chce się poznać, kim jest i jaką rolę odegra w tym wszystkim, i na końcu, gdy ma to zrobić. Przez większość filmu jest aktorsko zagubiony, pozbawiony emocji i niewzbudzający ich u odbiorcy.

"Twórca" to niewątpliwie film ambitny, z pompą biorący na warsztat apokaliptyczną wizję udziału AI w świecie ludzi. Działa jako spektakularne widowisko, które niezależnie od ekranu powinno się spodobać na poziomie wizualnym, jednak na wielu innych polach zawodzi. Zachęcam jednak do samodzielnego wyrobienia sobie opinii - a nuż ktoś uzna ten tytuł za współczesny, niedoceniony klasyk sci-fi?

Czytaj więcej o produkcjach HBO Max w Spider's Web:

11.04.2026 10:11
Tagi: Co obejrzeć?gareth edwardsHBO MaxJohn David Washington
Najnowsze
8:44
Nowość robi rzeź na Prime Video. Użytkownicy odstawiają wszystkie inne tytuły
Aktualizacja: 2026-04-11T08:44:00+02:00
8:30
Klasyk Spielberga wleciał na HBO Max. Piękne science fiction
Aktualizacja: 2026-04-11T08:30:00+02:00
7:01
Kiedy oglądać nowe odcinki Testamentów? Serial trafił do Disney+
Aktualizacja: 2026-04-11T07:01:00+02:00
19:03
5 filmów akcji, które rozłożą cię na łopatki w ten weekend
Aktualizacja: 2026-04-10T19:03:00+02:00
18:33
HBO Max pokazał fragment 1. odcinka nowej Euforii. Dostępny za darmo
Aktualizacja: 2026-04-10T18:33:33+02:00
17:47
Jak Testamenty łączą się z Opowieścią podręcznej? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-04-10T17:47:57+02:00
16:55
Krytycy nienawidzą adaptacji hitowych gier, ale widzowie ją kochają. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-04-10T16:55:00+02:00
15:55
Bambi ogłasza B-Day Festival. To będą jej huczne urodziny
Aktualizacja: 2026-04-10T15:55:37+02:00
15:15
TOP 5 nowości na weekend w HBO Max. Duży wybór filmów
Aktualizacja: 2026-04-10T15:15:22+02:00
14:01
Ta śmierć w Daredevilu zmieni wszystko. Dawać następny odcinek
Aktualizacja: 2026-04-10T14:01:00+02:00
12:48
Tak wygląda Ekspedycja XD. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2026-04-10T12:48:08+02:00
11:53
Skutki uboczne wyglądają jak adaptacja mema o smutnym Keanu. Recenzja
Aktualizacja: 2026-04-10T11:53:19+02:00
10:48
Zabawa w pochowanego 2 to czysta rozrywka. Bawiłem się doskonale
Aktualizacja: 2026-04-10T10:48:53+02:00
9:17
Gwiazdor Breaking Bad powraca do ikonicznej roli. Uronicie łezkę
Aktualizacja: 2026-04-10T09:17:41+02:00
19:15
HBO przedłuża najchętniej oglądaną komedię od dekady. No i fajnie
Aktualizacja: 2026-04-09T19:15:48+02:00
18:32
Co Elisabeth Moss robi w Testamentach? To nie jest zwyczajne cameo
Aktualizacja: 2026-04-09T18:32:00+02:00
17:13
Testamenty to godny następca Opowieści podręcznej. Mam ciarki
Aktualizacja: 2026-04-09T17:13:00+02:00
16:33
Podlasie pod ostrzałem. Powód? Język używany w filmie
Aktualizacja: 2026-04-09T16:33:00+02:00
15:26
Netflix przedłuża uwielbianą serię filmów akcji. W końcu
Aktualizacja: 2026-04-09T15:26:16+02:00
15:03
Warner znalazł nową Diunę? Niepokojące sci-fi wbije was w fotele
Aktualizacja: 2026-04-09T15:03:00+02:00
