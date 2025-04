Czy powstanie Beetlejuice 3? Twórcy: tusz na umowach jeszcze nie wysechł

Nie jest to w pełni oczywista decyzja. Z jednej strony finansowy sukces niewątpliwie stwarzał przestrzeń do rozważań na temat pociągnięcia dalej tej historii. Z drugiej zaś, Tim Burton poza zeszłorocznym filmem raczej nie deklarował w zdecydowany sposób zainteresowania jeszcze większą liczbą odsłon przygód Beetlejuice'a. Trudno jednak sobie wyobrazić, by, jeśli rzeczywiście machina ruszy, na stołku reżysera zasiadł ktokolwiek inny - myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że bez obecności Burtona nowy projekt nie miałby ani sensu, ani duszy.