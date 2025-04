Szef Warner Bros. nie chce już autorskiego kina. Teraz tylko sequele, rebooty i spin-offy

Kierownicy wytwórni filmowej Warner Bros. dali zielone światło na "Barbie" - największy hit kinowy 2023 roku, który zarobił prawie 1,5 mld dol. Od tamtej pory minęło już jednak sporo czasu i pojawiło się mnóstwo finansowych klap. Kosztujący 200 mln "Joker 2" zebrał w box offisie zaledwie 206 mln, a niedawny "Mickey 17" za niemal 120 mln ma na swoim koncie 121 mln. A jakby wpadek było mało, dochodzi do nich jeszcze skromniejszy, bo z budżetem rzędu 45 mln "The Alto Knights", którego pomimo gwiazdorskiej obsady (Robert De Niro) totalnie nikt nie chce oglądać (zarobił niecałe 9 mln).



Co prócz porażek finansowych łączy wymienione wyżej tytuły? Wszystkie - łącznie przecież z "Jokerem 2" - są filmami bardziej artystycznymi niż komercyjnymi. I takich projektów z wyraźnym autorskim zacięciem wydawanych pod szyldem Warner Bros. ma być w najbliższym czasie jeszcze więcej. Jeszcze nie wiadomo, jak w box offisie sobie poradzą "Grzesznicy" Ryana Cooglera czy "One Battle After Another" Paula Thomasa Andersona, ale David Zaslav nie ma zamiaru czekać, aby to sprawdzić.