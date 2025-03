Nowa adaptacja gry wideo jest głupia jak but. Krytycy dawno się tak dobrze nie bawili

Kojarzycie "Napoleona Wybuchowca" i "Nacho Libre"? Nie są to filmy najwyższych lotów. Ba! Ich fani nie obraziliby się nawet gdyby określić je bezdennie głupimi. Bo właśnie przez tę głupotę, tak je pokochali. Obie produkcje z dumą obnoszą się niewyszukanymi żartami, przez co sprawiają widzom niemałą frajdę. Dzięki temu dzisiaj uznaje je się za komedie kultowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sam los spotka "Minecrafta".



Trudno było przewidzieć taki obrót spraw, bo "Minecraft: Film" ma pod górkę już od czasu pojawienia się pierwszego zwiastuna. Został on przez wszystkich wyśmiany i wyszydzany. Spodziewaliśmy się więc, że będziemy mieć do czynienia z kolejnym "Borderlands" - na maksa nieudaną adaptacją gry wideo. Jak się okazuje, błędem byłoby wybieranie się do kina z uprzedzeniami. Nie ma się jednak co wybierać do kina z uprzedzeniami. Według pierwszych, opinii głupota produkcji, podobnie jak w przypadku "Napoleona Wybuchowca" i "Nacho Libre" może działać na plus.