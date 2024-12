Masz niedosyt Wiedźmina po „Rozdrożu kruków”? Sprawdź te komiksy o Geralcie z Rivii

Zapowiedziano już trzeci tom z serii „Library Edition” / „Omnibus Edtion”. Zawrze on w sobie komiksy „The Witcher: The Ballad of Two Wolves” #1–#4, „The Witcher: Wild Animals” #1–#4, „The Witcher: Corvo Bianco” #1–#5 i wydaną w 2023 r. z okazji Free Comic Book Day historię „Frog Kiss”.