"Rozdroże kruków" dostanie wydanie w twardej oprawie. Czytelnicy: jakie to słabe

Dwa dni po premierze „Rozdroża kruków” pojawiła się bowiem informacja, że książka ukaże się również w twardej oprawie, a także że dostępne będą alternatywne okładki. Dwa dni to wystarczająco dużo czasu, aby wszyscy, którzy nie mogli się doczekać premiery już kupili swoje egzemplarze. Ba, to czas na tyle długi, aby przeczytać książkę. A co jeśli chciałeś kupić ją w twardej oprawie? No nic, możesz kupić jeszcze raz.