Skąd wzięli się wiedźmini? Sapkowski w "Rozdrożu kruków" zadrwił sobie z Netfliksa

Choć pewnie wszyscy chcielibyśmy zapomnieć o tym, co zaszło w netfliksowym serialu, to Sapkowski ewidentnie wchodzi z nim w dialog. Pokazując zgodną z duchem książkowego świata wizję powstania wiedźminów, mało heroiczną, pełną nieścisłości, ale też ludzkich namiętności. I, co ważne, uczynił ją częścią walki o władzę bardzo mocno korespondującą z tym, co znamy z naszego, bardzo realnego świata. No i przede wszystkim zupełnie inną niż to, co pokazał Netflix.