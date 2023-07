Czy to dlatego Cavill zrezygnował? Wypowiedziała się gwiazda "Wiedźmina"

Henry Cavill to nasz człowiek w Hollywood. Sam składa komputer i maluje swoje figurki z "Warhammera 40,000". Ba, przegapił telefon z informacją, że został wybrany do roli Supermana, bo akurat grał w "World of Warcraft". Wielokrotnie też głośno mówił o uwielbieniu dla "Wiedźmina" - tak książek Andrzeja Sapkowskiego, jak i gier ze studia CD Projekt Red. To po prostu kochany przez fanów na całym świecie geek, dlatego tak trudno jest nam przełknąć jego odejście z serialu Netfliksa.



Dla wielu fanów rola Henry'ego Cavilla jest najjaśniejszym elementem netfliksowego "Wiedźmina". Narzekają na wszystko inne, ale Geralta akurat wszyscy chwalą jak jeden mąż. Pozytywnie o aktorze wypowiadają się również jego współpracownicy z planu. Partnerująca mu na ekranie Anya Chalotra (Yennefer) zdradza w wywiadzie, że wnosił on do serialu nieocenioną wartość.



