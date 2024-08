Powodów do zdrady Dantesa jest wiele. Prócz zawodowej zawiści Danglarsa będą to pieniądze (skorumpowany Villefort) i miłość (Morcef podkochuje się w swojej kuzynce). Obdarty z godności i wszystkich przywilejów, na jakie sobie ciężko zapracował, główny bohater trafia do więzienia. Tam poznaje opata Farię, który zdradza mu położenie wielkiego skarbu zakonu Templariuszy. Dzięki niemu będzie on mógł się zemścić na swoich oprawcach. A jak przecież dobrze wiemy, zemsta najlepiej smakuje podana na zimno.



La Patelliere i Delaporte stopniowo odkrywają przed nami skomplikowany plan Dantesa, który w masce hrabiego Monte Christo wyprowadza w pole Danglarsa, Villeforta i Morcefa. Pomaga mu w tym dwójka młodych ludzi. Oni też mają z nimi prywatne rachunki do wyrównania. Śmierć byłaby dla zdrajców zbyt łagodną karą, dlatego bohaterowie uciekają się do makiawelicznych podstępów. Twórcy chowają dzięki temu mnóstwo asów w rękawie. Nie od razu nam wszystko zdradzają, każą snuć domysły, aby, umówmy się: dość naiwną intrygą utrzymać nas przed ekranem. To podejście sprawdza się doskonale, bo akcja co chwilę się zagęszcza. Otrzymujemy w ten sposób film co prawda prosty, ale podany z takim pomysłem, że trzyma w ciągłym napięciu.



Reżyserzy i scenarzyści robią wszystko, aby uczynić oryginał Dumasa atrakcyjnym dla dzisiejszego widza, zachowując jednocześnie jego wydźwięk. Są przy tym lakoniczni, dzięki czemu natłok wątków nie przekłada się na skrótowość opowieści. Seans nie ma prawa męczyć, bo to bardzo dynamiczna opowieść. Twórcy wypełniają ją zwrotami akcji, chętnie przy tym przeskakując między kolejnymi konwencjami gatunkowymi. Zapuszczają się nawet w rejony horroru, kiedy główny bohater opowiada o pogrzebanym żywcem dziecku na terenie jego nowej posiadłości.



La Patelliere i Delaporte tłumaczą pierwowzór Dumasa na język współczesnego blockbustera. Estetyzują i przestylizowują co prawda swoją opowieść, ale oddają to, co w oryginale najbardziej surowe. Skutecznie dzięki temu grają na naszych emocjach. "Hrabia Monte Christo" z całym swoim rozmachem okazuje się filmem porywającym, a jednocześnie całkiem zwiewnym. Ogląda się go lekko i przyjemnie. Trzygodzinny seans mija więc, jak z bicza strzelił.



