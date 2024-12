Bazowa koncepcja była, nie da się ukryć, dość zaskakująca. Oto powrót do stworzonej przez Petera Jacksona filmowej wersji świata „Władcy Pierścieni”, ale w formie animowanej. I to w stylu anime. Fabuła i bohaterowie? Niezbyt popularne elementy Tolkienowskiej mitologii. I choć brzmi to jak pomysł na streamingową premierę, to nic bardziej mylnego: mówimy o ponad dwugodzinnym obrazie, który swój debiut zaliczy na wielkich ekranach. Pomysł nieoczywisty, ale potencjalnie intrygujący. W przeciwieństwie, niestety, do efektu.



„Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” zabiera nas 183 lata wstecz względem filmowej trylogii Jacksona. Po tym, jak król Rohanu - Helm Żelaznoręki - zabija w pojedynku na pięści jednego z najważniejszych Dunlendingów, Frekę, który podżegał do buntu i obraził majestat władcy, dochodzi do eskalacji konfliktu. Przez kolejne lata syn Freki, Wulf, gromadzi siły, by wreszcie uderzyć, korzystając ze wsparcia zdrajców, dzikich i ludzi Południa. Helm daje się zaskoczyć; rannego po przegranej potyczce króla ratuje Hera, jego córka i zarazem ostatni potomek (dwóch synów władcy Rohanu zginęło w bitwie). Księżniczka prowadzi swoich ludzi do Rogatego Grodu, dawnej gondorskiej twierdzy (a przyszłego Helmowego Jaru), położonej w wąwozie w Górach Białych. To właśnie tam Dunlendingowie przypuszczą wreszcie szturm, w międzyczasie wymęczeni - podobnie zresztą jak Rohirrimowie - przez głód, niedostatek i mróz, czyli skutki tak zwanej Długiej Zimy.