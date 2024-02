Polska komedia romantyczna na światowym podium Netfliksa. To chcą oglądać za granicą

Komedie romantyczne muszą jednak mieć w sobie jakąś namiastkę wyjątkowości. Najwyraźniej ckliwe historie to coś, co szczególnie upodobała sobie zarówno polska, jak i zagraniczna publika. „Zabij mnie, kochanie” to nie pierwszy przypadek pojawienia się naszej rodzimej opowieści o miłosnych rozterkach na liście najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa na świecie. Ten fakt może cieszyć mniej lub bardziej, nie da się go jednak w żaden sposób zmienić.