Ten film wprowadza w denerwację. Lepiej go nie oglądać

"Sami swoi" i ich kontynuacje, jak wszystkie dobre produkcje, były tworami swoich czasów. Konteksty historyczno-społeczne dodawały im wartości, dzięki którym Polacy serię pokochali. Oczywiście, brzmi to banalnie, ale musi wybrzmieć, bo stojący za kamerą Artur Żmijewski doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jego prequel daje się w końcu czytać w ramach filmu o naszym zjednoczeniu w obliczu wojny w Ukrainie. "Początek" w tytule sugeruje co prawda opowieść o tym, jak Pawlak i Kargul stali się zaprzysiężonymi wrogami, ale bardziej niż na konflikcie, fabuła skupia się na pojednaniu.



Kłótnie były zawsze. Jeszcze jako dzieci Kazimierz Pawlak i Władysław Kargul pałali do siebie nienawiścią. Droczyli się, wyzywali i bili, aby wraz z ojcem odmawiać potem w domu paciorek z "Dnia świra", żeby Bóg zrzucił wszystkie plagi egipskie na ród tego drugiego. I przypadkiem sąsiadów sobie nie pomylił. Tej wzajemnej nienawiści, bohaterowie nie mogą więc z siebie wyplenić. W miarę rozwoju akcji, która toczy się od 1913 do 1943 r., dochodzi do kolejnych sprzeczek, czy to o krowę, pszczoły, czy konia. Nie są one jednak zbyt istotne. Właściwie nic tu nie jest istotne, bo nie ma żadnej myśli przewodniej, trzymającej całą opowieść w kupie.



