Miało być mocne tąpnięcie, a to tylko fałszywy alarm. Ten thriller Netfliksa to niewypał

Netflix dobrze wie, jak przyciągnąć przed ekrany, no bo w co zaciekawiony widz kliknie bez mrugnięcia okiem? Oczywiście w film survivalowy, katastroficzny lub taki, gdzie żywioł odgrywa niszczycielską rolę. "Zapadlisko" należy do tego pierwszego gatunku, a biorąc pod uwagę, że to thriller, i to w dodatku szwedzki, nie trzeba się zastanawiać dwa razy. Dlatego jeśli was również ten tytuł zachęcił, to ostrzegam, że trzeba swoje przecierpieć, aby wytrwać do tego, na co od początku czekaliście. Nie obejdzie się także bez rzewnych scen i nielogicznych zachowań bohaterów, które sprawią, że w połowie filmu najdzie was ochota, by z tego seansu po prostu zrezygnować.