Nakryty na romansie prezes znalazł winnego. To zespół Coldplay

Koncerty, czy generalnie duże wydarzenia organizowane na stadionie, znane są z angażowania widzów w zabawę w postaci "kiss camu". Osoby, które zostaną złapane w kadr, powinny się wówczas pocałować. Dla wielu to zabawna rozrywka - pamiętamy takie momenty również z gali filmowych. Dla Andy'ego Byrona (CEO firmy Astronomer) i Kristin Cabot (szefowej HR w tej samej firmie), obojga zamężnych ludzi, okazało się to jednak gwoździem do trumny, bowiem - dosłownie - na oczach całego świata doszło do ujawnienia romansu pomiędzy nimi. Chris Martin, lider koncertującego wówczas zespołu Coldplay stwierdził, że "albo tych dwoje ma romans, albo są bardzo nieśmiali". Jak się okazało, pierwsza odpowiedź była poprawna.

Słynne nagranie z koncertu Coldplay. Będzie pozew

Nie trzeba było długo czekać na efekty filmiku, który stał się ogólnoświatowym viralem. Byron i Cabot prędko zrezygnowali ze swoich funkcji, usunęli profile na Linkedin. W samym Astronomerze wszczęto wewnętrzne dochodzenie. Jak się okazuje, to nie koniec szumu wokół tej sprawy.

Andy Byron ma bowiem pozwać Chrisa Martina. Według portalu Yahoo, Byron planuje wnieść roszczenie dotyczące zniesławienia go w związku z jego stwierdzeniem o romansie. Były już prezes Astronomera ma obwiniać artystę za publiczne upokorzenie, jakiego doznał wskutek tego feralnego zdarzenia. Prawdę powiedziawszy, ciężko się spodziewać, by tym ruchem Byron cokolwiek ugrał. Biorąc pod uwagę, że on i Cabot rzeczywiście mieli romans, a uczestniczenie w publicznym koncercie nie jest ruchem, który obniża cudzą prywatność, trudno byłoby uwierzyć w scenariusz, w którym pozew wobec Chrisa Martina zostałby uznany za zasadny.



O ile co do kobiety pojawiają się informacje, że jest rozwiedziona, o tyle o Byronie wiadomo, że ma żonę i dwójkę dzieci, zatem wątpliwe, że w obliczu niewierności małżeńskiej zainteresowanego, sąd rzeczywiście uznałby roszczenia mężczyzny. Nie takie rzeczy jednak w historii procesów sądowych się działy, więc, cytując klasyka - zobaczymy, czas pokaże.

Adam Kudyba 29.07.2025 10:41

