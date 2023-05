Czarne chmury nad Andrzejem Nejmanem. Ujawniono rezultaty kontroli w Teatrze Kwadrat

Problem jest zarówno w obrębie służbowych samochodów, gdyż okazało się, że nie została wskazana "imienna lista pracowników teatru do korzystania z auta oraz miejsca postoju". W teatrze naruszono również zasady gospodarki finansowej, gdzie na placówkę zostały wzięte dwa samochody w leasing, za które zapłacono ponad 90 tysięcy złotych. Nieprawidłowości wyszły też w powiązaniach Kwadratu z fundacją Małgorzaty Nejman. Kwadrat miał zawrzeć aż 15 umów z fundacją, natomiast za sześć z nich nie uzyskał żadnych przychodów. Jedna z nich dotyczyła wynajmu powierzchni pod bistro. W rapocie wskazano, że miała zaniżoną cenę najmu za m2. Co ciekawe, fundacja Małgorzaty Nejman, prywatnie żony aktora zajmowała się sprzedażą biletów za spektakle, natomiast to zadanie powinno być przydzielone działowi marketingu teatru. Nieprawidłowości miały również dotyczyć siedmiu faktur wystawionych przez firmę N Project Małgorzaty Nejman na 322 tysiące złotych i czerpanie zysków od 3 do 5 % za sprzedaż biletów na przedstawienia.