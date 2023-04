Apo Whang-Od, bohaterka kwietniowego magazynu Vogue, mieszka w górskiej wiosce Buscalan i jest najstarszą tatuatorką świata - tworzeniem rysunków na skórze w tradycyjny sposób zajmuje się już 90 lat, a zaczęła, gdy była jeszcze nastolatką. Jej tatuaże wykonywane są metodą rdzennych wojowników plemienia Butbut - przy użyciu bambusowego kija, ciernia z drzewa pomelo, wody i węgla, co jest procesem bardzo bolesnym. Mimo to ludzie z całego świata odwiedzają Apo Whang-Od, by ta umieściła na ich skórze jeden z jej projektów.